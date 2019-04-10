Врачи нашли у девушки в глазу живущих там пчел

Причиной обращения девушки к врачам стала сильная боль в глазах. Предполагалось, что она занесла себе инфекцию. Во время осмотра врачи больницы на Тайване обнаружили четыре особи пчел-галактидов в глазу девушки. Насекомые могли поселиться под веками пациентки, когда она вырывала сорняки на могиле родственника.

Эти пчелы могут гнездиться в подобных местах. Насекомых привлекла соль, которая входит в состав содержимого слёзных протоков.

Как заявил журналистам представитель Fooyin University Hospital, девушка избежала худшего сценария в виде слепоты, поскольку сильно не тёрла свои глаза, что могло ухудшить состояние воспалённой роговицы. Удалённые из глаза пчёлы не пострадали.

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