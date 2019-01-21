Врачей вернут за парты: Минздрав готовит ''революционный'' закон

Минздрав Украины готовит закон, который обяжет врачей получать лицензии.

Лицензирование вводят для профессиональной ответственности медиков, рассказал в интервью "Сегодня" замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Сегодня система совсем другая, она несовершенна – хозяйственную ответственность несет главный врач, потому что он имеет лицензию на хозяйственную деятельность, дальше Уголовный кодекс. За все, что происходит между хозяйственным правом и Уголовным кодексом, никто и никакой ответственности не несет. Поэтому в цивилизованных странах индивидуальная ответственность врача – профессиональная, за ошибку и системные нарушения можно потерять лицензию", – пояснил чиновник.

Согласно новом законопроекту врачи вместо аттестации будут получать лицензию, которая дает право работать в медицине. Лицензия будет двух видов: ограниченная и полная. Чтобы получить полную лицензию на три года, надо будет сдать специальный квалификационный экзамен "Крок 3". Его врач будет сдавать во время выпуска из интернатуры и после резидентуры.

На интернатуре и резидентуре врач продолжает учиться после получения диплома. Во время резидентуры молодой медик получает доступ к пациенту и принимает самостоятельные решения. На этом уровне врач будет получать ограниченную лицензию, которая разрешает лечить пациентов только по месту прохождения резидентуры. Однако за ним должен наблюдать врач с полной лицензией.

Врачи

Каждые три года лицензию надо будет продлевать. Для этого понадобится набрать достаточное количество баллов за "непрерывное профессиональное развитие". Эти баллы будут начисляться медикам за участие в образовательных, семинарах, тренингах и конференциях. Кроме того, будут учитываться и жалобы от пациентов.

Продлением и остановкой лицензий будет заниматься Лицензионный совет из 30 врачей. Минздрав будет утверждать состав совета на 5 лет. В будущем этот совет должен стать саморегулируемой организацией врачей – это должно произойти после 2024 года. А ближайшие пять лет будут переходным периодом. В этом 2019 году Минздрав должен разработать закон. А с 2020 по 2024 медикам надо будет сдать экзамен для получения лицензии.

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