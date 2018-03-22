Скандал с человеческими останками в Запорожье: какова угроза медотходов

Украину накануне всколыхнула шокирующая новость – в Запорожье на одном из заброшенных складов обнаружили тонны человеческих останков и медицинских инструментов. Экологи бьют в набат: часть медотходов содержит ртуть и тяжелые металлы. Кроме того, там могут быть возбудители туберкулеза. Все это грозит загрязнением почвы, воды, а также риском эпидемии.

Попал указанный мусор туда еще в декабре 2017 года с подачи компании, обеспечивающей вывоз и утилизацию медотходов больниц Запорожья и Днепра. И это явное нарушение. Врач Виктор Литвиненко рассказывает, как больницы поступают с отходами, если следуют правилам.

К какой категории опасности относятся эти отходы?

Несмотря на оправдания компании, подобной ситуации нельзя было допускать. Ведь все это полностью противоречит санитарно-противоэпидемическим правилам и нормам по обращению с медицинскими отходами, которые обязаны соблюдать все медучреждения и предприятия, связанные с медицинской деятельностью.

Согласно этим правилам, недавняя находка относится к эпидемически опасным медицинским отходам (категории В).

А это и инфицированные (потенциально инфицированные) материалы, в частности, инструменты и предметы, загрязненные биологическими жидкостями, органические отходы (органы и ткани), пищевые отходы из инфекционных отделений, а также отходы из лабораторий и производств, работающих с патогенными микроорганизмами, и непригодные к использованию вакцины.

Какую угрозу людям могут нести такие отходы?

Зараженные биоматериалы представляют инфекционную угрозу для человека, люди могут заболеть при контакте с ними.

К примеру, если этот биоматериал был от больных туберкулезом, то при контакте с ним у здоровых людей высок риск заразиться этой болезнью. А это чревато и эпидемией.

Как утилизируют такие отходы?

Этот класс требует особой организации утилизации.

В первую очередь, это соблюдение общих требований - должный сбор и сортировка, маркировка, дезинфекция, а также транспортировка и перенос в контейнерах (а не пакетах, как это делалось в Запорожье).

Кроме того, патологоанатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и пр.) подлежат кремации, то есть сжиганию, а если это невозможно - захоронению на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке в соответствии с требованиями законодательства.

Почему эти отходы не утилизировали? Какие ваши версии?

Налицо халатность и профессиональная непригодность персонала, ответственного за эту работу.

Как теперь с ними лучше поступить?

Нужно все собрать и правильно провести утилизацию. Биоматериал необходимо кремировать или захоронить на специальном кладбище.