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Коронавирус разрушается сам: украинский врач рассказал о ситуации на популярном курорте Хайнань

1.6т
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На популярном китайском курорте Хайнань, куда сейчас массово едут украинцы, нет опасности заразиться новым коронавирусом.

Об этом в аудиокомментарии, который оказался в распоряжении OBOZREVATEL, рассказал врач нетрадиционной китайской медицины Александр Ковбота из Украины.

"В Хайнане безопасно. Потому что этот вирус уже исследовали. Те случаи, о которых пишут, это не хайнаньские люди, а хубейские, которые бежали и с собой принесли (болезнь. – Ред.). Их просто закрыли, изолировали – и все, по всему Хайнаню", – заверил он.

Ковбота также подчеркнул, что коронавирус уже исследовали и даже создали лекарства против него, а также тест для определения заражения. Как уверяет медик, за три-пять часов вирус можно обнаружить в крови человека, после чего больного сразу изолируют.

Александр Ковбота (справа)

Александр Ковбота (справа)

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"Во-вторых, вирус слабый, под действием температуры до 50 градусов погибает в течение 23-30 минут. В-третьих, спирт 75% разрушает действие вируса. И в-четвертых, температура воздуха выше 20 градусов – он живет недолго и тут же начинает разрушаться. Поэтому на Хайнане, здесь же температура воздуха высокая, вирус может разрушаться сам по себе. Здесь нет никакой перспективы развития", – добавил врач китайской медицины.

В конце он подметил, что аналогично ситуация развивалась и с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), случаи которого также были диагностированы в Китае.

"Только два места в Китае, где не было его, – это Хайнань и Тибет. От ТОРС тогда в Китае умерло 900 человек, а в Америке сейчас от гриппа – 6000. Так что ничего страшного. Приезжайте в гости", – успокоил туристов Ковбота.

Александр Ковбота (слева)

Александр Ковбота (слева)

Facebook Андрея Боечко

Отметим, что Александр Ковбота называет себя казаком-характерником, который стал китайским целителем. Он уже 13 лет живет в Китае, там же создал семью. Имеет жену-китаянку и сына. Врач нетрадиционной медицины в КНР занимается самопознанием.

В Украине он окончил Чернобыльское медицинское училище и Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Уже во время учебы мужчина увлекся народной китайской медициной, которая официально признается в КНР.

Коронавирус на Хайнане

Коронавирус на Хайнане

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • напомним, на китайском курорте Хайнань, который набирает популярность среди украинских туристов, зафиксировали первую смерть от нового коронавируса-2019-nCoV.

  • По данным комитета по здравоохранению провинции Хайнань, скончалась 80-летняя женщина, приехавшая на курорт из Уханя.

  • В целом количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 2794 человек, погибли 80.

  • Утром 26 января стало известно, что первый случай заболевания новым коронавирусом (nCoV) из Китая был зафиксирован в Канаде.

  • Также nCoVдобрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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Хо Хол
Хо Хол
Ну xoxлоэксперты никогда не врут и всегда отлично разбираются в вопросе. Им можно доверять.
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