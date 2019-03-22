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/Новости медицины

Врач рассказал, как спастись от головной боли без лекарств

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При постоянных головных болях возникают головокружения, приступы удушья, плохо снижается высокое давление и ухудшается зрение.

Чтобы избежать в дальнейшем проблем со здоровьем, необходимо проверить сосуды шеи, в частности позвоночные артерии, рассказал "Фактам" нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Дыбкалюк.

"Из-за их ущемления происходит обкрадывание головного мозга, поражается его ствол, ответственный за дыхание, сердцебиение и другие жизненно важные функции. Перебои с питанием мозга могут проявляться самыми разными нарушениями – тяжелым инсультом, приступами эпилепсии, обострением бронхиальной астмы, патологиями сердца", – объяснил он.

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Врач отметил: чтобы выявить нарушения, необходимо провести УЗИ с эффектом Доплера.

"Просвет артерии может перекрываться только в определенной позе, например, когда пациент повернул голову вбок. Часто доплерографию нужно дополнить МРТ в режиме ангиографии или компьютерной ангиографией", – подчеркнул Дыбкалюк.

Нейрохирург сообщил, что для выздоровления одним больным помогут упражнения, укрепляющие и расслабляющие опорно-двигательный аппарат, регулярное посещение бани или сауны, контрастный душ, плавание в бассейне. Другим — длительные прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, легкий массаж воротниковой зоны: поглаживание, растирание.

Головня боль

Головня боль

"Полезны пилатес, йога, различные виды аэробики. Если улучшения нет или оно незначительное, пробуем иглорефлексотерапию, профессиональный массаж. Очень эффективны медикаментозные блокады, снимающие спазмы мышц шеи. И лишь когда ничего не помогает, проводим хирургическое лечение", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказала, как избавиться от головной боли.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
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