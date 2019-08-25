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"Впитывает" болезни, как губка: названа самая опасная группа крови

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Люди с четвертой отрицательной группой крови значительно чаще других страдают от онкологических заболеваний.

К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета после ряда массовых исследований, пишет Медикфорум.

Они доказали, что AB (IV) Rh с отрицательным резусом является самой опасной группой крови. Обладателей этой группы на нашей планете всего 8%.

Названа самая опасная группа крови

Названа самая опасная группа крови

коллаж

По словам ученых, у таких людей редко бывают дети, а если они и рождаются, то только однополые. Женщины с четвертой отрицательной группой более подвержены раковым заболеваниям.

Новости
Названа группа крови, неуязвимая для рака

Похожее исследование провели и ученые Университета Вермонта. Они установили, что у обладателей группы крови AB (IV) Rh- чаще фиксируются проблемы с мышлением и памятью, изменение мозга, повышен риск развития слабоумия, инсультов и деменции. У них снижен иммунитет и они способны впитывать, как губка, разные болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее утверждалось, что самой опасной группой крови является первая. По мнению японских ученых, ее обладатели наиболее уязвимы при различных травмах. У этой группы крови плохая свертываемость и потому выше риск умереть от кровотечения.

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