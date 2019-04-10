Впервые в мире: женщина родила после уникальной пересадки матки

Жительница Швеции, которой с помощью робота была пересажена матка, родила здорового мальчика.

Это первый такой случай в мире после подобной трансплантации, сообщает Daily Mail.

Процедура по пересадке матки с помощью робота была проведена в 2017 году в Sahlgrenska University Hospital. Мать попала в заголовки международных газет, когда врачи объявили, что она беременна.

Фото новорожденного, который появился на свет у гражданки Швеции

Трансплантация матки предполагает хирургическое удаление матки одной женщины и ее имплантацию другой, которая не может родить ребенка естественным путем.

Почему женщина не могла родить сама, не указывалось, однако, ее здоровые яичники использовались для искусственного оплодотворения. Через 10 месяцев эмбрион был перенесен в новую матку. Спустя несколько недель врачи смогли подтвердить беременность.

Медики уверяют, что ни мать, ни ребенок не пострадали, а кесарево сечение было запланированным мероприятием.

Роботизированная хирургическая техника позволяет выполнить процедуру через пять отверстий шириной 1 см в теле донора. Робот управляется двумя квалифицированными хирургами и преобразует движения рук человека, что позволяет снизить риск случайного повреждения.

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