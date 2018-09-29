Впервые в мире человек заразился опасным вирусом от крыс: чем это грозит

Ученые Гонконгского университета впервые диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека.

До сих пор не было ни единого случая заражения человека этим вирусом от крыс, пишет газета South China Morning Post.

Мужчине, который заболел, - 56 лет. Ранее он перенес трансплантацию печени. Его анализы показали аномальные функции органа без явной причины. После исследований у него выявили иммунный ответ на крысиный вирус гепатита E.

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Мужчина, считают ученые, заразился через еду, в которую попал помет грызунов. У него дома обнаружили большое скопление крыс. В его случае риск заражения был очень высоким через слабый иммунитет после операции.

На сегодняшний день мужчина чувствует себя хорошо – он получил антивирусное лечение.

Исследователи считают, что первый такой случай заражение сигнализирует о том, что необходимо обратить пристальное внимание на проблему крыс, которые во многих случаях появляются из-за большого скопления мусора.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год вирусом гепатита Е заражаются 3,3 млн людей. Больше всего случаев - в странах Восточной и Южной Азии. Самый распространенный источник заражения — пресная вода.

Первые симптомы заражения: расстройство пищеварения, ухудшение общего самочувствия, кожная сыпь или боль в суставах, спустя некоторое время - желтуха. Кроме того, заболевание может вызвать острую печеночную недостаточность.

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