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"Возраст страданий": назван самый несчастливый период в жизни человека

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Средний возраст около 47 лет является "возрастом страданий" для человека.

Об этом сообщил британский экономист Дэвид Блэнчфлауэр, передает Bloomberg.

Эксперт считает, что кривая несчастья имеет форму U, и ее пиковая точка приходится в среднем на 47,2 года, эти годы и были названы самыми несчастливыми для человека.

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Экономист в своем исследовании изучил людей из 132 стран, и отметил, его утверждение актуальна для любой страны – как развитой, так и развивающейся.

Он пояснил, что "возраст страданий" приходится на средние годы вне зависимости от среднего уровня доходов или продолжительности жизни.

Страдания человека (иллюстрация)

Страдания человека (иллюстрация)

Как сообщал OBOZREVATEL, медики назвали "смертельно опасный" возраст для мужчин и женщин.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Великобритания
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