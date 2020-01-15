"Возраст страданий": назван самый несчастливый период в жизни человека

Средний возраст около 47 лет является "возрастом страданий" для человека.

Об этом сообщил британский экономист Дэвид Блэнчфлауэр, передает Bloomberg.

Эксперт считает, что кривая несчастья имеет форму U, и ее пиковая точка приходится в среднем на 47,2 года, эти годы и были названы самыми несчастливыми для человека.

Экономист в своем исследовании изучил людей из 132 стран, и отметил, его утверждение актуальна для любой страны – как развитой, так и развивающейся.

Он пояснил, что "возраст страданий" приходится на средние годы вне зависимости от среднего уровня доходов или продолжительности жизни.

Страдания человека (иллюстрация)

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