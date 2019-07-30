ВОЗ забила тревогу о глобальной табачной эпидемии

Электронные сигареты вредны для здоровья и вызывают зависимость, а их реклама и продажа должны регулироваться.

Об этом говорится в глобальном докладе о курении ВОЗ, сообщает La Repubblica.

ВОЗ предупреждает, что несмотря на более низкое содержание никотина, а также смол и других токсических веществ, по сравнению с традиционными табачными изделиями, электронные сигареты представляют риск для здоровья. Также обеспокоенность по поводу новой формы зависимости высказали многие страны.

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На сегодняшний день недостаточно данных, которые доказывают, что электронные устройства помогают избавиться курильщикам от вредной привычки. Многие люди используют их параллельно с обычными сигаретами. В отчете подчеркивается, что табачные компании не предоставляют реальную информацию потребителям о своем товаре, что определяется как "настоящая угроза".

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Как сообщал MedOboz, американский город Сан-Франциско первым принял решение запретить продажу электронных сигарет.

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