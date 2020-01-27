В понедельник, 27 января, Всемирная организация здравоохранения сообщила о повышении угрозы распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV на мировом уровне.

До этого она оценивалась как "умеренная". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", – говорится в докладе ВОЗ о ситуации с коронавирусом.

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения смертельного вируса МК

Однако в ВОЗ отметили, что до этого в докладах была допущена ошибка и ее исправили.

"В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили", - сказала представитель организации Фадела Чаиб.

Отметим, что общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек. Согласно официальным данным, количество пораженных новым вирусом в Китае на 27 января составляет почти 2,8 тыс. человек.

Кроме того, за пределами материковой части Китая случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване. Также случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

Украина находится в зоне риска вспышки смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая, а диагностировать и лечить его в стране не смогут. Об этом заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус 2019-nCoV, который постепенно охватывает страны мира и приводит к гибели людей.

Украинский лоукостер с 3 февраля до 28 марта в связи со вспышкой коронавируса приостанавливает полеты в Китай.

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