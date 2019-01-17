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/Новости медицины

ВОЗ назвала главные угрозы для человечества: появился список

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз человечеству в 2019 году, в который впервые попал сознательный отказ от прививок.

Как отмечается на сайте ВОЗ, распространение ложных убеждений о вреде или необязательности вакцин ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями болезней, от которых существуют прививки.

Организация подчеркивает, что вакцинация — один из самых экономически эффективных способов борьбы с болезнями и уже спасает от преждевременной смерти 2-3 миллиона человек в год.

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Помимо этого, в список глобальных угроз вошли:

  • загрязнение воздуха (главная по версии ВОЗ угроза);

  • изменение климата;

  • неинфекционные заболевания вроде диабета и рака;

  • новая пандемия гриппа;

  • устойчивость бактерий к антибиотикам;

  • лихорадка Эбола и другие опасные инфекционные заболевания;

  • слабые системы первичной медико-санитарной помощи;

  • лихорадка денге;

  • ВИЧ.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун недавно рассказала, какие прививки нужно сделать взрослым.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из США и Испании в совместном исследовании выяснили серьезную опасность недостаточного сна.

В эксперименте приняли участие 3 974 испанца, которые в течение эксперимента носили актиграф — устройство, которое измеряет длительность периодов сна и бодрствования

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Тема
Здоровье
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