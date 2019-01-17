ВОЗ назвала главные угрозы для человечества: появился список

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз человечеству в 2019 году, в который впервые попал сознательный отказ от прививок.
Как отмечается на сайте ВОЗ, распространение ложных убеждений о вреде или необязательности вакцин ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями болезней, от которых существуют прививки.
Организация подчеркивает, что вакцинация — один из самых экономически эффективных способов борьбы с болезнями и уже спасает от преждевременной смерти 2-3 миллиона человек в год.
Помимо этого, в список глобальных угроз вошли:
загрязнение воздуха (главная по версии ВОЗ угроза);
изменение климата;
новая пандемия гриппа;
устойчивость бактерий к антибиотикам;
лихорадка Эбола и другие опасные инфекционные заболевания;
слабые системы первичной медико-санитарной помощи;
лихорадка денге;
ВИЧ.
Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун недавно рассказала, какие прививки нужно сделать взрослым.
Иллюстрация
pexels.com
Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из США и Испании в совместном исследовании выяснили серьезную опасность недостаточного сна.
В эксперименте приняли участие 3 974 испанца, которые в течение эксперимента носили актиграф — устройство, которое измеряет длительность периодов сна и бодрствования
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