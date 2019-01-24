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/Новости медицины

Восстанавливает мозг: ученые совершили прорыв в лечении болезни Альцгеймера

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Новая методика лечения болезни Альцгеймера позволила вернуть память пациентам на поздних сроках заболевания.

Медики проводили исследование на мышах и пришли к выводу, что стимуляция выработки определенного фермента восстанавливает функции мозга, говорится в журнале Brain.

"При болезни Альцгеймера многие структурные части рецепторов глутамата в головном мозге подавляются, из-за чего нарушаются возбуждающие сигналы и ухудшается рабочая память. Это оказалось результатом аномального эпигенетического процесса, репрессивной модификации гистонов. Понимание механизма позволило выявить лекарственные мишени", – сообщила профессор Жень Ян.

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Она пояснила, что подопытным вводили препарат с ферментом, который контролировал модификацию гистонов – белков, которые участвуют в строении нитей ДНК. После этого у мышей на протяжении недели наблюдалось улучшение когнитивных процессов.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

На основе имеющихся препаратов ученые планируют создать лекарство с долгосрочным эффектом, которые бы подходило для лечения людей.

Как писал OBOZREVATEL, американские ученые утверждают, что постоянное употребление оливкового масла в пищу сохраняет память, защищая от болезни Альцгеймера

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