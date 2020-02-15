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Восьмилетняя украинка умерла от старости: фото и видео удивительной девочки

2.6т
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В Украине умерла восьмилетняя девочка Анна Сакидон, которая страдала от преждевременного старения.

По словам заместителя заведующего отделения анестезиологии Волинского обласного детского территориального медобъединения Надежды Катаман, смерть наступила еще 9 февраля в результате полиорганной недостаточности, передает "Волынь24" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Анна Сакидон

Анна Сакидон

volyn24.com

На момент смерти ребенку было 8 лет, но у детей с таким диагнозом год жизни равен 8-10 годам.

Анна Сакидон с мамой

Анна Сакидон с мамой

Фонд волонтеров Украины

"Эта девочка наблюдалась у нас с раннего детства. В феврале Анне исполнилось 8 лет. Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, скорректированный возраст девочки был 70-80 лет. У ребенка было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя Аня весила 8 килограмм", – рассказала Катаман.

Анна Сакидон

Анна Сакидон

Фонд волонтеров Украины

Медик пояснила, что у пациентов с таким диагнозом скелет не растет, а вот внутренние органы увеличиваются. Больные часто умирают от инсультов. У Анны их было несколько, она также страдала от тетрапареза конечностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15-летней китаянке Сяо Фэн, которая страдает прогерией, сделали пластическую операцию.

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Место
Украина Луцк
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