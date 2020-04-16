Вопреки громким заявлениям Садового, Львов не вернул гуманитарную помощь "Экофарм"

"Антипротефлазидная" кампания, которую развернули в Интернете теневые игроки и лоббисты фармрынка, уже "аукнулась" медикам.

Напомним, еще 10-го апеля мэр Львова Андрей Садовой публично заявил, что препарат, который был доставлен в город для защиты медперсонала местных больниц, будет возвращен производителю. Эту новость Садовый назвал "фейком" и заявил, что Львов не планировал использовать Протефлазид. В свою очередь "Экофарм" заявил о наличии документальных подтверждений того, что гуманитарная помощь была осуществлена в ответ на инициативу городской власти.

"Однако в течение недели после громкого заявления господина Садового о его "непричастности" к организации гуманитарной помощи и "использование имени", препарат так и не были возвращен производителю. Зато наблюдается истерическое сопровождения некоторыми СМИ этой "акции отказа", - сообщается в сегодняшнем официальном заявлении "Экофарма".

В компании указали, что "для доставки груза из Львова в Киев требуется всего несколько часов". Так же производитель высказал надежду на то, что, судя по медиа-сопровождению "акции отречения", суть которой состоит в якобы "отказе львовских медиков использовать Протефлазид", препарат не распаковывался, находится в оригинальных упаковках и именно так должен быть передан обратно, в соответствии с имеющимся Актом приема-передачи.

Компания подчеркнула, что вынуждена обращаться с официальным письмом с требованием осуществить заявленное мэром Львова намерение и вернуть 1500 флаконов Протефлазида. Который будет направлен в другие медучреждения по уже имеющимся обращениям.

"Экофарм" выразил сожаление и сочувствие львовским врачам, которые "стали заложниками лоббистских игр мэра Львова", в то время как, "для городских властей обеспечения безопасности медперсонала является обязанностью".

"Понимаем, что контактируя каждый день с больными, вы имеете право на защиту от риска заболевания при инфицировании коронавирусом… Однако, к сожалению, руководитель города поставил свои политические связи выше вашей безопасности".

"В безопасности и защите врачей, собственно, заключается цель той масштабной гуманитарной помощи, которую "Экофарм" предоставляет украинским больницам каждый день с начала эпидемии" - напомнили в компании.

Напомним, что препарат стал объектом повышенного интереса после публикации отчета Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины по результатам исследований действия Протефлазида на коронавирусы. Руководство АМН и института на пресс-конференции подтвердили, что тестирование действующего вещества показало вероятную способность Протефлазида замедлять репликацию коронавирусов. Президент НАМН академик Цимбалюк обратился в Кабмин, предложив использовать препарат в условиях эпидемии.

Однако инициативу Академии медицинских наук резко раскритиковала экс-ио-министра здравоохраниния Ульяна Супрун, обвинив ее руководство в занятиях "псевдонаукой", так как рекомендуемый препарат "не испытывался на Западе".

После чего началась масштабная "антипротифлазидная" кампания, в которой "экспертами-вирусологами" выступают журналисты и блогеры.

В то же время ни один из авторитетных специалистов в области вирусологии, эпидемиологии и иммунологии не подверг сомнению свойства Протефлазида.

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