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Выбрали пол: во Львове провели операцию ребенку-гермафродиту

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Во Львове годовалому ребенку с гермафродитизмом (наличие репродуктивных органов двух полов) сделали сложную операцию, выбрав женский пол для дальнейшего развития.

Как пишет газета "Експрес", решение о том, какого пола должен быть ребенок, было принято родителями и врачами совместно.

Хирургическое вмешательство провели в областной детской клинической больнице с помощью лапароскопии.

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Это только первый этап, поскольку врачи установили, что у ребенка есть железа, которая несет и мужские, и женские половые признаки. Ее часть направили на гистологическую диагностику.

Следующий этап работы хирургов будет заключаться в коррекции внешних половых органов.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Виннице хирурги из института Амосова провели уникальную операцию беременной. Они на 57 минут остановили сердце женщины, которая находилась на 26 неделе беременности.

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Тема
Здоровье
Место
Украина Львов
Тег
ребенок
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