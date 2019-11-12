Выбрали пол: во Львове провели операцию ребенку-гермафродиту

Во Львове годовалому ребенку с гермафродитизмом (наличие репродуктивных органов двух полов) сделали сложную операцию, выбрав женский пол для дальнейшего развития.
Как пишет газета "Експрес", решение о том, какого пола должен быть ребенок, было принято родителями и врачами совместно.
Хирургическое вмешательство провели в областной детской клинической больнице с помощью лапароскопии.
Это только первый этап, поскольку врачи установили, что у ребенка есть железа, которая несет и мужские, и женские половые признаки. Ее часть направили на гистологическую диагностику.
Следующий этап работы хирургов будет заключаться в коррекции внешних половых органов.
Иллюстрация
pexels.com
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Виннице хирурги из института Амосова провели уникальную операцию беременной. Они на 57 минут остановили сердце женщины, которая находилась на 26 неделе беременности.
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