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/Новости медицины

Вместо "Виагры": найдена вакцина, повышающая либидо

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Ученые создали вакцину, способную увеличить сексуальное желание.

Исследователи Имперского колледжа Британии выяснили, что "гормон поцелуев" или кисспептин положительно воздействует на части мужского мозга, отвечающие за сексуальное возбуждение, пишет Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 29 мужчин, которых разделили на 2 группы: одна получала препарат с кисспептином, вторая – плацебо. В результате, первая группа добровольцев продемонстрировала повышенный интерес к эротическим изображениям.

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Принято считать, что "гормон поцелуев" побочных реакций не вызывает, а потому ученые собираются провести проверку вакцины на женщинах. Ведь их цель – создать лекарство, которое способно повысить либидо человека независимо от пола.

По словам автора Александра Комниноса, результаты научной работы обеспечивают должную основу для лечения пациентов страдающих психосексуальными расстройствами, которые могут привести к глобальным проблемам со здоровьем в целом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сексуальная жизнь влияет на здоровье зубов.

Объекты
Сексздоровьеболезньмужчинаженщины
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