Вместо "Виагры": найдена вакцина, повышающая либидо

Ученые создали вакцину, способную увеличить сексуальное желание.

Исследователи Имперского колледжа Британии выяснили, что "гормон поцелуев" или кисспептин положительно воздействует на части мужского мозга, отвечающие за сексуальное возбуждение, пишет Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 29 мужчин, которых разделили на 2 группы: одна получала препарат с кисспептином, вторая – плацебо. В результате, первая группа добровольцев продемонстрировала повышенный интерес к эротическим изображениям.

Принято считать, что "гормон поцелуев" побочных реакций не вызывает, а потому ученые собираются провести проверку вакцины на женщинах. Ведь их цель – создать лекарство, которое способно повысить либидо человека независимо от пола.

По словам автора Александра Комниноса, результаты научной работы обеспечивают должную основу для лечения пациентов страдающих психосексуальными расстройствами, которые могут привести к глобальным проблемам со здоровьем в целом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сексуальная жизнь влияет на здоровье зубов.