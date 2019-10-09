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Вместо головы нога: на Ривненщине вспыхнул скандал с пьяным врачом. Видео

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На Ривненщине пьяный лаборант хотел сделать рентген ноги 7-летнему мальчику, у которого подозревали черепно-мозговую травму.

Неадекватное поведение медика вызвало недоумение у мамы пациента. Действия медработника женщина сняла на видео, сообщает "ТСН". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, мальчик ударился головой о парту в школе, когда переобувался на физкультуру. Через день у него поднялась температура, болела голова и живот, поэтому ребенка отвезли в больницу и направили на обследование. Там их и ждал врач под алкоголем.

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Горе-медик во время выполнения рентгена

Горе-медик во время выполнения рентгена

Скриншот с видео

"Нам сказали, что надо просветить голову два раза, в двух проекциях. А он потом присел возле Максима и говорит: какая у тебя нога болит? Он был пьян", – утверждает мама школьника Мария Ткачук.

После этого она забрала ребенка от медика. "Он мне мог просто покалечить ребенка – и все. Он его ставил и так шатался. Он мог упасть на ребенка", – считает она.

Сам фигурант скандала в телефонном разговоре признался, что мог попросить замену, но переоценил свои силы, и теперь ему стыдно. "После рабочего дня, да, немножко выпил, но вызвали на работу. Трезво не оценил ситуацию, себе в глаза смотреть не могу. Я хочу встретиться с ними и извиниться", – говорит Владимир Довбета.

Тем временем у ребенка травмы головы не нашли – мальчику было плохо, потому что у него началась ангина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе пожилая пациентка пострадала от халатности врачей – у нее не заметили пять переломов и отправили домой с диагнозом "ушибы".

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Место
Украина Ривне
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