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Влияние магнитных бурь на здоровье: стало известно, кто в группе риска

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Острее всего на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата.

Однако неприятные ощущения могут возникать и у совершенно здоровых людей – просто в меньшей степени. О причинах и последствиях этого явления рассказала в эфире ObozTV врач-невропатолог Юлия Ивченко.

Ивченко объяснила, что магнитные бури – возмущения геомагнитного поля Земли – это дополнительные магнитные колебания, которые накладываются на те, что присутствуют в нашей жизни постоянно.

"В принципе, если человек здоров, он к этому адаптирован. Но если в организме какие-то отклонения – то могут появляться определенные ощущения", – предупредила врач.

"Самые частые проявления – головная боль, стрессы, нервозность, слабость, переутомление, ощущение недомогания и т.д.", – перечислила она.

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Медик уточнила, что чаще всего при магнитных бурях отмечается сгущение крови.

Поэтому к геомагнитной активности наиболее чувствительны люди, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой – в том числе, пониженное или повышенное давление.

"Сгущение крови – это ухудшение проходимости крови по сосудам. Она медленнее двигается, и возникают головные боли – другими словами, спазмы", – пояснила невропатолог.

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Кроме того, по ее словам, существенное значение имеет регион проживания.

"Люди, живущие ближе к полярному сиянию, более чувствительны – там сильнее влияние магнитных бурь. Чем дальше – тем меньше такие ощущения", – отметила Ивченко.

Чем ближе регион к полюсам Земли – тем сильнее ощущаются магнитные бури

Чем ближе регион к полюсам Земли – тем сильнее ощущаются магнитные бури

spaceweatherlive.com

Ранее OBOZREVATEL опубликовал календарь магнитных бурь на август 2019 года. Хотя в целом месяц ожидается спокойным, на протяжении нескольких дней возбуждения магнитосферы Земли будут довольно сильными.

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