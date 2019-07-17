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/ Новости медицины

Витамины и БАДы: деньги, выброшенные в мусор

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Ежегодно жители Америки тратят 30 миллиардов долларов на витамины и биологически активные добавки (БАД).

Как показывает анализ проведенных исследований, в которых изучалась эффективность этих веществ, большая часть денег тратится впустую. Об этом сообщает издание Medscape.

Часто результаты использования витаминов бывают преувеличенными, поскольку люди могут практиковать другие оздоровительные способы, например регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание. Кроме того, доказательная медицина в больших рандомизированных исследованиях не подтверждает тех громких обещаний, которые дают производители.

"Излечит от рака, понизит давление, вернет потенцию и, наконец, продлит жизнь" – все эти чудо-свойства приписываются БАДам и витаминам. Но, на самом деле, это никем не доказано.

Так, анализ результатов, включающий 277 рандомизированных исследований и почти миллион пациентов, показал, что из использованных веществ на общую смертность влияет только потребление соли.

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Соль

Соль

pixabay.com

Известно, что уменьшение количества соли (NaCl) в рационе положительно сказывается на здоровье, но соль не является витамином или БАДом.

Натуральные источники омега-3 жирных кислот

Натуральные источники омега-3 жирных кислот

fitcurves.org

Также не было доказано, что омега-3 жирные кислоты могут защищать от инфаркта миокарда и сердечных заболеваний, а фолиевая кислота – от инсульта. Сомнения вызывает и комбинация кальция и витамина D, которая может увеличивать риск развития инсульта.

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Эффективность некоторых БАДов

Эффективность некоторых БАДов

www.medscape.com

Давайте вспомним, что изначально врачи назначали принимать витамины для устранения их дефицита. Например, критический недостаток витамина С в организме вызывает цингу. Однако никогда не было разумного объяснения приему этих веществ в больших количествах для достижения суперпользы.

Витамины и БАДы могут улучшить качество жизни конкретного индивидуума. Но на качество жизни также влияют и деньги. Поэтому нужно хорошо подумать прежде, чем платить за дорогие и пустые обещания.

Ранее MedOboz писал, что в Украине активно распространяют нелегальные медицинские препараты, наибольшему риску быть обманутыми подвержены онкологические больные.

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Тема
Здоровье
Тег
Витамины
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Diego Lena
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