14 мая 2019 журналистка Кэтрин Эван (Katherine Eban) издала книгу "Флакон лжи" ( "The Bottle of Lies"), в которой она изложила результаты своего многолетнего расследования качества воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков) некоторых глобальных компаний. Ее расследование разоблачает деятельность некоторых глобальных компаний, которые изготавливали некачественные и бракованные лекарства и экспортировали в разные страны, включая украинский рынок.

Всего менее чем за один месяц книга стала мировым бестселлером. Самое интересное, что препараты компаний, которые упоминаются в книге могли закупаться в Украине по процедуре международных закупок без проверки качества препаратов и условий производства компаний, производящих эти лекарства. Ряд препаратов могли быть зарегистрированы по упрощенной процедуре регистрации в Украине.

К сожалению, преквалификация ВОЗ, судя из примеров в книге, по всей видимости тоже не смогла предотвратить ужаса бесконтрольной поставки опасных субстандартных неэффективных лекарств низкого качества в страны третьего мира и, возможно, в Украину. К сожалению преквалификация ВОЗ не может 100% гарантировать качество, эффективность и безопасность препаратов, поставляемых в Африку и регионы с низкой регуляцией, или в страны, которые слепо доверяют зарубежным экспертизам (как это иногда делает Украина), так как не имеют возможность иметь собственную эффективную регуляторную систему.

Как говорится в аннотации к книге: "Многие приветствовали широкое использование непатентированных лекарств как одно из важнейших достижений общественного здравоохранения в двадцать первом веке. Сегодня почти 90 процентов нашего (США) фармацевтического рынка составляют дженерики, большинство из которых производятся за рубежом. Наши врачи, наши фармацевты и наши регулирующие органы заверили нас в том, что зарубежные генерические препараты идентичны их фирменным аналогам, но стоят дешевле, но так ли это на самом деле?

"Флакон лжи" Кэтрин Эбан раскрывает обман производства некоторых генериков и сопутствующие риски для здоровья во всем мире. Опираясь на эксклюзивные свидетельства информаторов и регуляторов, а также на тысячи страниц конфиденциальных документов FDA, Eban раскрывает глобальную индустрию, в которой широко распространены мошенничества, некоторые глобальные компании даже регулярно фальсифицируют данные, а их руководители обходят практически все принципы безопасного производства, чтобы минимизировать расходы и максимизировать прибыль, и уверены в своей безнаказанности и способности обмануть инспекторов. Тем временем пациенты невольно принимают лекарства с непредсказуемыми и опасными последствиями.

В одном из диалогов менеджера одной из глобальных генерических компаний, которая имеет преквалификацию ВОЗ, с инспектором FDA ответом на вопрос "Что вы делаете с бракованными сериями лекарств?" был ответ "Отправляем их в Африку или в Украину, там где их не контролируют."

История генериков поистине глобальная. Она соединяет Америку с Китаем, Индией, странами Африки к югу от Сахары и Бразилией и представляет собой окончательная лакмусовая бумажка глобализации: какие риски переноса производства лекарственных средств за границу и стоят ли они экономии?

"Флакон лжи", показывает процессы, проходившие с международным размахом в течение десятилетия, с высокими ставками и большими деньгами в своей основе. Книга показывает, как самая большая инновация в области общественного здравоохранения в мире стала одним из самых удивительных мошенничеств, которые некоторые компании и страны ввели в свою обычную бизнес-практику и корпоративную культуру".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал