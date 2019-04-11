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/Новости медицины

Вирус гриппа будут атаковать в "точке сбора": что открыли ученые

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Ученые из Португалии показали, что вирусные включения, возникающие во время инфекции гриппа, связаны со сборкой генома вируса, они отделяют вирусные частицы и облегчают их дальнейшее взаимодействие в жидкой среде.

Результаты этих исследований опубликованы в Nature.com

Вирусные включения имеют характеристики жидких органелл, они не имеют разделительной мембраны, быстро обмениваются материалом и адаптируются к изменениям окружающей среды.

Формирование вирусных включений предшествует взаимодействиям между частицами вируса. Чтобы вирусная частица была полностью функциональной, восемь компонентов РНК-генома должны быть упакованы в вирионе. Формирование вирусных включений, связано с изменением мембран клетки человека для организации условий размножения вируса.

Выявление ключевых особенностей вирусных включений может обеспечить средства для контроля их образования и поддержания во время инфекций гриппа типа А, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая ежегодные эпидемии и периодические пандемии.

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