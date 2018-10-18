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/Новости медицины

Введен карантин! В Запорожской области распространяется опасная инфекция

4.7тЧитать материал на украинском

В Пологовском, Черниговском и Акимовском районах Запорожской области, был введен карантин из-за бешенных лисиц.

За неделю в лаборатории исследовали 7 материалов с подозрением на бешенство, 3 из них подтвердили опасное заболевание – сообщают в областном управлении Госпотребслужбы.

Специалисты провели разъяснительную работу с людьми проживающими в населенных пунктах, где было зафиксировано бешенство. Кроме лис, от бешенства никто не пострадал.

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Напомним, что лечения от бешенства нет. Если болезнь прогрессировала до первой стадии, то скорее всего, закончится летально. Чтобы предотвратить заболевание людям, не позднее чем через 14 дней после укуса зараженного животного, вводят специфический иммуноглобулин и проводят вакцинацию.

Основные источники заражения – лисицы, волки, летучие мыши и грызуны.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о случаях бешенства в Запорожье среди собак и кошек.

Объекты
Запорожьездоровье
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