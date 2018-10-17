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/Новости медицины

Умер ребенок: на Одесщине разгорелся скандал из-за прививки

58.2тЧитать материал на украинском

В Измаиле во время дневного сна неожиданно умерла шестимесячная девочка.

В случившемся родители винят вакцинацию, но судебно-медицинская экспертиза причину смерти еще не подтвердила. Об этом сообщает БессарабияINFORM.

В конце прошлой недели, девочка прошла плановую вакцинацию от полиомиелита и гепатита индийским препаратом. Противопоказаний к вакцинации у ребенка не было. По словам матери, до и после прививки девочка чувствовала себя хорошо.

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16 октября во время дневного сна мать заметила, что ребенок перестал дышать и отправилась в ближайшее медучреждение. По прибытию в Дунайскую областную больницу медики старались реанимировать девочку, но попытка завершилась неудачей и врачи констатировали смерть.

18 октября судебно-медицинской экспертизе только предстоит выяснить причину смерти ребенка и доказать или опровергнуть ее связь с вакцинацией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине появились вакцины от гриппа.

Объекты
здоровьедетипогибли дети
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Никова Елена
Никова Елена
Конечно скажут, что причина не прививки ((
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