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"В микроскопе никто не видел!" На украинском телеканале заявили, что ВИЧ не существует. Видео

1.3т
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Ведущая программы о здоровье на одесском телеканале утверждала, что ВИЧ якобы не существует.

Такое заявление на канале "Глас" сделала "эксперт" Светлана Кокшарова. Женщину представляют как "автора методик и президента международного клуба программы "Азбука здоровья" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Вредоносные вирусы в организме существуют, кроме таких "пустышек", как ВИЧ. Сейчас многие будут возмущаться. Этого вируса в микроскопе никто не видел!" – убеждала женщина зрителей.

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На Одесском телеканале "Глас" заявили: ВИЧ не существует

На Одесском телеканале "Глас" заявили: ВИЧ не существует

Коллаж

"В микроскопе вы можете увидеть трихомонаду, вирус гриппа, гепатита, грибки и многих других представителей микрофлоры... Да, эти микроорганизмы принимают участие в пожирании вашего гниющего тела. Но! Они не являются причиной болезни", – продолжила она обманывать украинцев.

Как лечение большинства болезней Кокшарова предлагает пить воду и масло, которое она же и продает в своем магазине. Отметим, свои товары некомпетентная ведущая рекламирует во время эфира на телеканале. Они стоят на столе рядом с ней.

Украинцы раскритиковали ролик в комментариях, потребовав привлечь Кокшарову к ответственности.

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Скриншот

Подчеркнем: за десять месяцев 2019 году в Украине, по данным Центра общественного здоровья МОЗ, было зарегистрировано 13 207 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 62 ребенка до 14 лет).

Всего с 1987 года в Украине зарегистрировано 346 454 новых случая ВИЧ-инфекции, от СПИДа в Украине умерло 50 691 человек.

Темпы распространения ВИЧ в Украине

Темпы распространения ВИЧ в Украине

Как писал OBOZREVATEL, ранее исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что в Украине до сих пор распространены предубеждения против ВИЧ-инфицированных и людей, больных СПИДом.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье СПИД
Место
Украина Одесса
Теги
мошенники видео ВИЧ СПИД
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ахахаха ))))) с каждым днём внаукраине всё веселее и веселее)))) ВИЧ нету, зато дБлов полно)))))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
На украинских телеканалах скажут всё, что пожелает олигарх, а рагули и поверят.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Не удивлюсь, что вместо цивилизованной медицины в Цэевропе будут практиковать крестные ходы, черные мессы, благодатное сжигание на кострах и спивание Щеневмерлой.
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