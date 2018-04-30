Ученые назвали напиток, способный заменить "Виагру"

Шотландские ученые пришли к выводу, что гранатовый сок способен стать аналогом "Виагры" и значительно улучшить потенцию.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 58 мужчин в возрасте от 21 до 64 лет, все испытуемые на протяжении двух недель ежедневно пили чистый гранатовый сок, пишет Menslife.

Как выяснилось, этот напиток повышает в мужском организме уровень тестостерона, отвечающего в том числе и за сексуальную активность.

Сообщается, что если в начале эксперимента уровень тестостерона в крови мужчин был равен примерно 16%, то через 14 дней он удвоился у всех без исключения.

Помимо того, что все испытуемые сообщили об усилении сексуального влечения, результаты обследования также показали, что у всех участников эксперимента улучшились и другие показатели здоровья.

Многие отметили, что стали спать лучше, перестали нервничать по пустякам и ощутили стабилизацию эмоционального фона.

Как сообщал "Обозреватель", ранее медики открыли еще один способ возвращения утраченной "мужской силы".