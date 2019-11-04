VI научно-практическая конференция "Глобальные стандарты обеспечения процессов качества в учреждениях здравоохранения и практика медицинских лабораторий"

Приглашаем представителей администраций заведений медицинского профиля и заведующих медицинских и биологических лабораторий принять участие в работе ежегодной VI научно-практической конференции "Глобальные стандарты обеспечения процессов качества в учреждениях здравоохранения и практика медицинских лабораторий", который состоится 12-13 декабря 2019 в Киев, НУ "Киево-Могилянская Академия", ул. Сковороды, 2, корпус 1, Голубой зал.

Организаторы: ООО "Международная школа технического законодательства и управления качеством" (ISTLR) и Кафедра лабораторной диагностики биологических систем Национального университета "Киево-Могилянская Академия".

Целью научно-практической конференции является обеспечение внедрения инновационных разработок в практику здравоохранения. В рамках реформирования системы здравоохранения и на пути усиления технической компетентности медицинских лабораторий существует необходимость в повышении осведомленности представителей администрации учреждений медицинского и биологического профиля, руководителей медицинских учреждений всех форм собственности, главных врачей, заведующих клинических и биологических лабораторий, врачей-лаборантов, биологов и специалистов, деятельность которых связана с медицинскими лабораториями о внедрении в практику деятельности международных стандартов обеспечения процессов качества.

Главные темы 2019 года:

Второе звено оказания медицинской помощи: возможности и препятствия реформирования;

Медицинское страхование в Украине: состояние на сегодня и перспективы внедрения;

Кадровые вопросы в медицинской практике;

Больничный банк крови в медицинском учреждении: требования, функциональная нагрузка и ресурсное обеспечение;

Перспективы внедрения программ профилактики инфекций и инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения;

Работаем над рисками: управление рисками и меры по уменьшению рисков в медицинском учреждении;

Практика внедрения международных стандартов в медицинском учреждении;

Сертификация систем менеджмента качества в медицинских учреждениях в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015. Требования и преимущества;

Метрологическое обеспечение прослеживаемости в медицинских лабораториях;

Типичные ошибки на пути к аккредитации. Подготовка к надзорному аудиту НААУ;

Кадровый потенциал и повышение квалификации в медицинской лаборатории;

Управление несоответствующими работами: алгоритм, оценка влияния, документирование;

Допустимые значения характеристик методик исследований, основные источники информации;

Управление реактивами - не самоцель, а средство обеспечения качества;

Планирование рабочих мест медицинской лаборатории, источники информации и типичные требования в соответствии с дисциплинами и методами исследований;

Лабораторно-информационная система (ЛИС) и взаимодействие лаборатории с учреждениями первичного уровня медицинской помощи.

По окончании конференции все участники получат свидетельства.

Участие платное!

Стоимость участия - 1800 грн.

РЕГИСТРАЦИЯ обязательна

Даты проведения: 12-13 декабря 2019

Место проведения: г.Киев, НУ "Киево-Могилянская Академия", ул. Сковороды 2, корпус 1, Голубой зал

Оргкомитет:

тел. +38 (044) 587 61 19, +38 (044) 355 05 62,

е-mail: school@istl.org.ua, management@istl.org.ua

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тел. +38 (044) 587 61 19

е-mail: school@istl.org.ua

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