Верховный суд Украины запретил невакцинированным детям ходить в садики

Верховный суд Украины постановил, что невакцинированному ребенку нельзя посещать детский сад.

Об этом сказано в решении суда от 17 апреля 2019 года. ВСУ не удовлетворил иск матери, которая отстаивала свое право отводить в дошкольное учебное заведение ребенка без обязательных прививок (столбняк, дифтерия, коклюш и т.д.), передает "Украинская правда".

Отметим, что еще в июне 2016 года украинка обратилась в суд с требованием не препятствовать ее непривитому ребенку в получении дошкольного образования. Сперва ее иск был удовлетворен решением Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

Однако в 2017 году дошкольно-учебное заведение подало апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. Но решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым в удовлетворении иска отказано.

Добавим, что Верховный Суд решил, что индивидуальный интерес человека (отказ от прививки) нельзя ставить выше общего интереса общества - не болеть инфекционными болезнями.

В постановлении ВСУ сказано, что "задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное обучение и интересами других детей".

Прививки детям

Отмечается, что похожее дело уже рассматривал Европейский суд по правам человека. В 2012 году по делу "Соломахин против Украины" суд решил, что обязательное прививки, как принудительное медицинское мероприятие, является вмешательством в гарантированное пунктом 1 статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на уважение частной жизни лица, включая в себя физическую и психологическую неприкосновенность личности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины направили главам всех областных государственных администраций официальное письмо, в котором постановили не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.

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