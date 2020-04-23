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Ведущий эпидемиолог рассказала о развитии эпидемии, правильной профилактике и Протефлазиде

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Директор Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского в развернутом интервью, опубликованном на официальном сайте Академии медицинских наук Украины, проанализировала дальнейшее развитие эпидемии COVID-19.

"Пока в Украине не будет достигнут определенный уровень коллективного иммунитета, около 60-80%, вирус будет циркулировать", считает Виктория Задорожная. "Надеюсь, что и лекарства, и вакцина против коронавируса будут изобретены. А сейчас нужно обращаться к сознательности людей – придерживаться всех противоэпидемических и профилактических мероприятий, которые рекомендуются на государственном уровне. И чтобы люди помнили – предупредить заболевание легче и дешевле, чем потом его лечить".

Отвечая на вопрос о возможности воздействия на коронавирусы некоторых действующих веществ, руководитель института эпидемиологии, в частности, отметила: "Существуют такие природные вещества, как флавоноиды, которые, по некоторым исследованиям, могут инактивировать вирус. Именно вчера мне на глаза попалось сообщение по исследованию канадских ученых в этом направлении. Речь идет о флавоноидах, содержащихся в цитрусовых. Однако, эти вещества есть и в других продуктах растительного происхождения. Кроме того, была публикация японских ученых, где приводились итоги исследований эффективного влияния флавоноидов на коронавирус. Не первый год флавоноиды исследуются и у нас в Украине. На рынке даже есть противовирусный препарат Протефлазид, который содержит флавоноиды".

Поскольку вакцин от COVID-19 пока нет и в этом году не предвидится, людям остается защищаться подручными средствами: соблюдать культуру ношения масок, использовать антисептики, прислушиваться к рекомендациям врачей, стараться в условиях изоляции правильно питаться и сохранять подвижность. Но существенно помешать этому могут, по мнению ведущего эпидемиолога, мифы и бытовая дезинформация.

Напомним, что ранее Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины обнародовал результаты лабораторных исследований действия флавоноидосодержащих препаратов на коронавирусы. Ученые заявили, что действующее вещество Протефлазид показало вероятную способность замедлять репликацию коронавирусов.

В ответ на этот научный отчет, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила НАМН в занятиях "псевдонаукой", так как препарат, который протестировали украинские ученые, отечественный и "не исследовался на Западе". После чего против Академии меднаук и Протефлазида началась жесткая медиа-атака со ссылкой на "авторитетное мнение" Супрун, а также нескольких журналистов и блоггеров, которые традиционно занимаются политическими темами.

При этом никто из профессиональных вирусологов, эпидемиологов и иммунологов ни разу не дал негативной оценки свойствам Протефлазида.

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