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Важность витаминов и антиоксидантов в пандемический сезон простудных заболеваний

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Тяжесть течения вирусных и бактериальных заболеваний зависит от нашего иммунитета. Известно, что антиоксиданты (в т.ч. витамины) способствуют поддержанию иммунитета и замедлению процесса старения клеток. Конечно, уровень антиоксидантов зависит от многих факторов: достаточно ли сбалансированное наше питание, качественные ли продукты мы употребляем, влияют также сезонный дефицит витаминов, увеличение потребности в них при интенсивной нагрузке и стрессах.

Что известно о противопростудном и противовирусном эффекте витаминов и антиоксидантов?

Вит. С – сильный антиоксидант, оказывает положительное влияние на все звенья иммунной системы: поддерживает естественные клетки - киллеры (Т-клетки), которые обезвреживают инфекционные агенты и злокачественные клетки; нейтрофилы (которые борются с бактериальной инфекцией) и лимфоциты (продуцируют антитела и имеют противовирусное действие). Иммунным клеткам нужен витамин С для продукции белков, которые защищают наш организм от вирусных атак. Витамин С уменьшает тяжесть и продолжительность инфекций дыхательных путей. Содержится в цитрусовых, болгарском перце, клубнике, брокколи

Вит. Е – антиоксидант и необходимый компонент для жизнедеятельности клеток иммунной системы. Он помогает организму противостоять бактериальным и вирусным инфекциям, повышает концентрацию защитных антител и увеличивает выработку защитных клеток-киллеров. Источники: семена подсолнечника и свежая подсолнечное масло, миндаль, фундук, авокадо, лосось.

Вит. D -контролирует иммунновоспалительные реакции за счет воздействия на природные Т киллеры и ускорения синтеза противовоспалительных веществ - медиаторов. Риск заболеть острыми респираторными вирусными инфекциями выше, если уровень витамина D в организме человека недостаточен. В мире и в Украине регистрируют недостаток витамина D у большинства населения, несмотря не то, что он может производиться в коже под воздействием солнца. Источники: рыба (лосось, сардина, тунец), рыбий жир и грибы.

Каротиноиды (лютеин и зеаксантин) – обеспечивают антиоксидантную защиту и поддерживают выработку и функцию лимфоцитов (защитников в противодействии вирусам), а также стимулируют продукцию ими антител. Есть в шпинате, брокколи, капусте кале, кукурузе

Селен – антиоксидант, который контролирует иммунитет благодаря выявлению и обезвреживанию вирусов и бактерий. Его дефицит связывают с нарушением иммунитета и повышенной склонностью к вирусным инфекциям. В Украине уровень селена в почве низок, что приводит к недостаточному его количеству в продуктах питания. Содержится в бразильских орехах, чесноке, рыбе, свинине, коричневом рисе.

Цинк – при его недостатке страдают сразу несколько звеньев иммунитета - иммунные клетки, уменьшается количество Т-клеток, лимфоцитов и производимых ими антител. Есть исследования о прямом антивирусном действии цинка: in vitro (в пробирке) способен нарушать репликацию вирусной РНК, подавляя размножение ряда видов вирусов, включая коронавирус. Источники: мясо, моллюски, бобовые, семена.

Идея для создания иллюстрации взята с сайта

Итак, в период пандемии вирусных простудных заболеваний необходимо:

  • соблюдать противоэпидемические меры (оставаться дома),

  • часто мыть руки мылом/обрабатывать спиртовым раствором,

  • не касаться глаз, носа и рта,

  • соблюдать дистанцию с людьми,

  • использовать маски и одноразовые платки при чихании,

  • тщательно готовить мясо, яйца или морепродукты

  • важно полноценное питание с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов. Рацион можно дополнять диетическими добавками, специальными витаминно-минеральными комплексами. Например, Нутроф® Форте от Théa, Франция - формула, разработанная для здоровья глаз, содержит все вышеуказанные компоненты, а также дополнительно ресвератрол и омега-3 жирные кислоты. Применение по 1 капсуле в день поможет поддержать ваши глаза и защитить организм от окислительного стресса.

  • В работе над статьей были использованы научные источники и материалы сайта Нутроф® Форте.

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Берегите себя и окружающих, будьте здоровы!

Перечень литературных источников в редакции

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