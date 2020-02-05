Вакцины не будет: прививка от ВИЧ не прошла испытания

Национальный институт здравоохранения США объявил, что клиническое испытание вакцины против ВИЧ-инфекции HVTN 702 было прекращено. Хотя в ходе испытания не было обнаружено никаких проблем с безопасностью, независимая комиссия по мониторингу данных и безопасности выявила, что вакцина неэффективна в предотвращении передачи ВИЧ.

Вакцина от ВИЧ не прошла испытания Газета

В исследовании, проведенном в 14 местах по всей Южной Африке в течение 18 месяцев, приняли участие более 5400 ВИЧ-отрицательных человек в возрасте 18–35 лет. Участники получили 6 инъекций в течение шестимесячного периода либо вакцины, либо плацебо. Анализ испытания показал, что среди людей, которым была сделана вакцинация, случилось 129 случаев ВИЧ-инфекции, в то время как 123 человека, которым вводили плацебо, также заразились.

Параллельно на сегодняшний день проводятся другие крупные исследования вакцин против ВИЧ. В частности, проводится тестирование вакцины среди трансгендерных лиц, геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в Северной и Южной Америке и в Европе.

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