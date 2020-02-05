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Вакцины не будет: прививка от ВИЧ не прошла испытания

2.8т
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Национальный институт здравоохранения США объявил, что клиническое испытание вакцины против ВИЧ-инфекции HVTN 702 было прекращено. Хотя в ходе испытания не было обнаружено никаких проблем с безопасностью, независимая комиссия по мониторингу данных и безопасности выявила, что вакцина неэффективна в предотвращении передачи ВИЧ.

Вакцина от ВИЧ не прошла испытания

Вакцина от ВИЧ не прошла испытания

Газета

В исследовании, проведенном в 14 местах по всей Южной Африке в течение 18 месяцев, приняли участие более 5400 ВИЧ-отрицательных человек в возрасте 18–35 лет. Участники получили 6 инъекций в течение шестимесячного периода либо вакцины, либо плацебо. Анализ испытания показал, что среди людей, которым была сделана вакцинация, случилось 129 случаев ВИЧ-инфекции, в то время как 123 человека, которым вводили плацебо, также заразились.

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Параллельно на сегодняшний день проводятся другие крупные исследования вакцин против ВИЧ. В частности, проводится тестирование вакцины среди трансгендерных лиц, геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в Северной и Южной Америке и в Европе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом препарате для лечения тяжелых случаев ВИЧ.

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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
"В частности, проводится тестирование вакцины среди трансгендерных лиц, геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами" ахахаха, а ведь ВОЗ поддерживает геев и трансов))) наверное, чтоб вич распространился. Вот так о человечестве переживают организации и либералы))
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Valitov Farid
Valitov Farid
Безуспешность вакцин против высоко вариабельного ВИЧ косвенно свидетельствует о давно существующей проблеме малой эффективности, или отсутствии оной у вакцин против изменчивого вируса гриппа. Последнее было напрямую продемонстрировано при испытаниях "противогриппозных вакцин" в группах риска, для которых и предназначались эти "вакцины". Частота сезонных эпидемий гриппа/ОРВИ такова, что абсолютное большинство населения давно адаптировано к основным штаммам вируса гриппа и их вариациям. Можно утверждать, что так называемая валовая вакцинация на фоне принципиально ошибочного подхода мировой медицины к проблеме вирусных инфекций не просто бесполезна, но и опасна. Рекордная смертность от сезонных эпидемий гриппа/ОРВИ в США - яркое тому подтверждение
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