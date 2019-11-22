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Все боты ведут в Россию: в США раскрыли кампанию Кремля против прививок

1.2т
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Американские ученые выяснили, что Россия запустила международную кампанию против вакцинации, которая может уничтожить человечество.

Об этом рассказала народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что при помощи ботов россияне влияли на американцев с целью переубеждения сторонников вакцинации.

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В США раскрыли кампанию Кремля против прививок

В США раскрыли кампанию Кремля против прививок

"93% антивакцинальных сообщений в соцсетях это были фейковые аккаунты ботов", – отметила Устинова. Аргументы у россиян, заверила она, были разные: от якобы нарушения прав человека и невыполнения Конституции до нанесения вреда прививками.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в Италии невакцинированным детям до 6 лет запретили посещать детские сады и школы.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Вакцинация
Персона
Савик Шустер
Тег
прививка
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нигде не нашел сообщения с обвинением России , кроме устиновой и обосса. Фейк!
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