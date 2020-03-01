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Вакцина от коронавируса: Богомолец назвала сроки создания

1.2т
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Вакцина от китайского коронавируса COVID-19 может быть создана уже в ближайшие месяцы - до лета.

Такой прогноз озвучила в эфире ObozTV заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. По словам медика, ученые с начала года активно работают над ее созданием.

"Для изготовления вакцины надо от 3 до 6 месяцев. Когда в декабре были первые случаи заболевания, вирус еще не был выделен. С начала года пошла активная работа, пришло осознание, объявили эпидемию, начали над этим работать. Как раз сейчас идет то время, когда должны выйти на изготовление экспериментальной вакцины, на ее тестирование", - отметила Богомолец.

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"Сейчас должны перейти к стадии испытаний этой вакцины. Для этого надо пройти через этап заражения, контроля, сколько сначала животных, потом людей были заражены и не заболели, выздоровели. Потому это будет еще определенное время длиться", - пояснила она.

На вопрос, может ли такая вакцина появиться до лета, врач ответила: "Да. Думаю, до лета может появиться".

"Все будет зависеть от того, что будет доказано относительно создания иммунитета. Пока что информация двоякая. В Китае были случаи двойного заражения, когда человек заразился, выздоровел и повторно заболел. Тогда стоит вопрос - если эта вакцина не может сформировать длительный стойкий иммунитет, нужна ли она вообще", - сообщила Богомолец.

Вакцина от коронавируса: Богомолец назвала сроки создания

24tv.ua

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Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Тег
вирус
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