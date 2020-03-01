Вакцина от коронавируса: Богомолец назвала сроки создания

Вакцина от китайского коронавируса COVID-19 может быть создана уже в ближайшие месяцы - до лета.
Такой прогноз озвучила в эфире ObozTV заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. По словам медика, ученые с начала года активно работают над ее созданием.
"Для изготовления вакцины надо от 3 до 6 месяцев. Когда в декабре были первые случаи заболевания, вирус еще не был выделен. С начала года пошла активная работа, пришло осознание, объявили эпидемию, начали над этим работать. Как раз сейчас идет то время, когда должны выйти на изготовление экспериментальной вакцины, на ее тестирование", - отметила Богомолец.
"Сейчас должны перейти к стадии испытаний этой вакцины. Для этого надо пройти через этап заражения, контроля, сколько сначала животных, потом людей были заражены и не заболели, выздоровели. Потому это будет еще определенное время длиться", - пояснила она.
На вопрос, может ли такая вакцина появиться до лета, врач ответила: "Да. Думаю, до лета может появиться".
"Все будет зависеть от того, что будет доказано относительно создания иммунитета. Пока что информация двоякая. В Китае были случаи двойного заражения, когда человек заразился, выздоровел и повторно заболел. Тогда стоит вопрос - если эта вакцина не может сформировать длительный стойкий иммунитет, нужна ли она вообще", - сообщила Богомолец.
24tv.ua
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