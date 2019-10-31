Переломал позвоночник: в Житомире разгорелся скандал вокруг врача-массажиста

Житель Житомира заявил, что получил тяжелые травмы и переломы позвоночника в результате массажа.

44-летний пострадавший подал на врача заявление в полицию, начато уголовное производство, информирует пресс-служба правоохранителей.

Заявитель рассказал, что на сеанс массажа он пошел в начале октября. Из кабинета врача его забрала скорая, так как самостоятельно, через полученную травму, идти он не мог.

По предварительному заключению судебно-медицинского освидетельствования, у пострадавшего диагностирована закрытая позвоночная травма и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

Поэтому по данному факту было начато уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК. Установка всех обстоятельств случившегося продолжается.

Санкция статьи предусматривает ответственность от лишения права заниматься определенной деятельностью до заключения сроком до 2 лет.

Иллюстрация. Массаж pexels.com

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