Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

"В выходные - хоть умри!" В Украине массово закрывают больницы

394 Читать материал на украинском

В Украине из-за отсутствия средств начали массово закрывать больницы и отделения. На грани закрытия еще десятки лечебных учреждений.

Об этом говорится в материале Вестей. Так, медперсонал остается без работы, а пациенты, в основном, жители сельской местности, без профессиональной медицинской помощи.

Например, в Ровенской области из-за отсутствия денег с 15 октября закрыли терапевтическое отделение №2 Корецкой районной больницы, куда за помощью обращались восемь тысяч пациентов, 300 из них находились на лечении в стационаре. Как альтернативу, им предложили ездить в соседние поселки, например, в Гощу за 35 км. Более того, с учреждения уволили весь медперсонал.

В Украине массово закрывают больницы

В Украине массово закрывают больницы

Корреспондент.net

Новости
Оборона, медицина, образование: сколько денег получат министерства в 2020 году

Подобная ситуация сложилась и в Молочанске Запорожской области. Там закрыли районную больницу, а пациентов теперь отправляют в соседний город.

"Еще хуже обстоят дела в небольших селах. Там больным и вовсе неоткуда ждать помощи — амбулатории давно закрыли, ближайшие медицинские учреждения находятся за десятки километров, а скорую приходится ждать часами, это если она вообще приняла вызов", - пишет издание.

Похожие ситуации складываются в селах Запорожской и Житомирской областей – там тоже планируют закрывать больницы. Более того, во Львове пытаются закрыть детский неврологический интернат, в Тернополе два года назад закрыли областной ожоговый центр, в Запорожье закрывается эндокринологический центр.

Как писал OBOZREVATEL, В Киеве в детской городской больнице №1, где разгорелся скандал из-за издевательств над годовалым ребенком, пытались скрыть имена причастных врачей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Теги
медицина медреформа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости