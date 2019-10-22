"В выходные - хоть умри!" В Украине массово закрывают больницы

В Украине из-за отсутствия средств начали массово закрывать больницы и отделения. На грани закрытия еще десятки лечебных учреждений.

Об этом говорится в материале Вестей. Так, медперсонал остается без работы, а пациенты, в основном, жители сельской местности, без профессиональной медицинской помощи.

Например, в Ровенской области из-за отсутствия денег с 15 октября закрыли терапевтическое отделение №2 Корецкой районной больницы, куда за помощью обращались восемь тысяч пациентов, 300 из них находились на лечении в стационаре. Как альтернативу, им предложили ездить в соседние поселки, например, в Гощу за 35 км. Более того, с учреждения уволили весь медперсонал.

В Украине массово закрывают больницы Корреспондент.net

Подобная ситуация сложилась и в Молочанске Запорожской области. Там закрыли районную больницу, а пациентов теперь отправляют в соседний город.

"Еще хуже обстоят дела в небольших селах. Там больным и вовсе неоткуда ждать помощи — амбулатории давно закрыли, ближайшие медицинские учреждения находятся за десятки километров, а скорую приходится ждать часами, это если она вообще приняла вызов", - пишет издание.

Похожие ситуации складываются в селах Запорожской и Житомирской областей – там тоже планируют закрывать больницы. Более того, во Львове пытаются закрыть детский неврологический интернат, в Тернополе два года назад закрыли областной ожоговый центр, в Запорожье закрывается эндокринологический центр.

Как писал OBOZREVATEL, В Киеве в детской городской больнице №1, где разгорелся скандал из-за издевательств над годовалым ребенком, пытались скрыть имена причастных врачей.

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