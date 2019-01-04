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/Новости медицины

В Украину завезли опасный для здоровья продукт

3.6тЧитать материал на украинском

В Украину завезли зеленый чай, содержащий опасное вещество антрахинон.

По данным главного управления Госпотребслужбы в Тернопольской области, такая информация поступила от системы RASFF.

"В зеленом чае, экспортном из Китайской Народной Республики через Королевство Нидерландов (импортер – Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V.) в отдельные государства-члены ЕС и Украину, обнаружен антрахинон", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что антрахинон — это желтое или серое кристаллическое вещество. Его производные применяются в качестве красителей, а в медицине он применяется как слабительное средство. При этом в сельском хозяйстве — для отпугивания птиц после посевной.

Чай из Китая

Чай из Китая

Госпотребслужба

В Еврозоне антрахинон запрещен как опасный для здоровья потребителей и потенциально канцерогенный пестицид.

"Просим сообщить Управлению безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпотребслужбы об обнаружении данного товара в обороте", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада Украина поддержала законопроект, который меняет правила маркировки продуктов. Теперь на упаковках будет указываться минимальный срок годности.

Смотрите видео по теме "продукты в Украине"

Место
Украина
Тег
продукты
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина уже давно стала отстойником всего цивилизованного Мира.
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