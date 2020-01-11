В Украину пришел грипп: врач рассказал, как уберечься

В Украине фиксируется все больше случаев гриппа, при этом большинство людей игнорирует самый действенный способ борьбы с заболеванием.

Как вакцинация помогает уберечься от гриппа и чем опасен отказ от прививок, рассказал в эфире ObozTV семейный врач Артем Кардаш.

"Очень много людей не вакцинируются от гриппа, так как считают, что это им не нужно, что их обойдет. Плюс необразованность и бесконтрольное использование медицинских сайтов в интернете – из-за этого они не вакцинируются", – пожаловался врач.

По его оценкам, до 70% украинцев не вакцинируется от гриппа.

"Существует миф, что если вы вакцинируетесь от определенных заболеваний – грипп, дифтерия, столбняк – то человек абсолютно не заболеет. Это неправда. На самом деле, и вакцинированный может заболеть определенным инфекционным заболеванием. Разница в том, что у него не будет осложнений. Болезнь пройдет намного легче, человек быстрее выздоровеет", – пояснил он.

"Самые распространенные осложнения – вирусная пневмония или ассоциированная пневмония, соединение вируса и бактерий одновременно в пневмонии. Также опасными могут быть гайморит, менингит", – рассказал Кардаш.

Врач отметил, что вакцина эффективна весь период эпидемии, и вакцинироваться может любой человек, у которого нет противопоказаний к ней.

"Есть абсолютные противопоказания и относительные. Абсолютным противопоказанием является аллергия в анамнезе, то есть у человека когда-то была аллергическая реакция на эту вакцину. А относительные противопоказания – это если человек принимает иммунодепрессивную терапию, например, при онкозаболеваниях", – объяснил медик.

Кардаш подчеркнул, что только вакцинация является единственным 100% методом защиты от осложнений после гриппа. По его словам, альтернативные способы – во время эпидемии избегать большого скопления людей, промывать нос соляными растворами, употреблять больше витаминов, лучше отдыхать – не дают гарантии на 100%.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, за последний месяц в Украине от гриппа скончались четыре человека. Медики прогнозируют резкий рост заболеваний гриппом в конце января – начале февраля, когда школьники вернутся с каникул.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся