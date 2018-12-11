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/Новости медицины

В Украину запретили ввозить препарат, спасающий детей от смерти

1.3тЧитать материал на украинском

Полиция начала расследование по факту закупки Министерством здравоохранения Украины шведского препарата "Анакинра". Его применяют для лечения детей, больных первичным иммунодефицитом.

Родители и врачи-педиатры недовольны таким развитием событий, поскольку этот препарат спасает больных детей от смерти и дает возможность жить нормальной жизнью, сообщили Факты.

"Первые признаки заболевания у моей дочки Кати стали проявляться сразу после рождения: кожа по всему телу покрывалась красными пятнами, температура периодически подскакивала до 42 градусов! Врачи прописали Катюше гормональные препараты, причем в больших дозах. Желаемого результата это не дало: дочка не могла самостоятельно ходить, у нее сильно распухли колени. Прием гормональных препаратов вызвал осложнения: начала развиваться катаракта", - рассказала мама девятилетней девочки, страдающей первичным иммунодефицитом, Елена Степаненко из Ивано-Франковска.

Правильный диагноз девочке поставили в мае 2013-го, когда ей было 4,5 года. Тогда врачи рассказали о шведском препарате, который помогает от первичного иммунодефицита. В Украине он не был зарегистрирован. Елена обратилась за помощью в соцсетях, в благотворительные фонды и к журналистам. Препарат обходился около 2000 евро в месяц.

Елена Степаненко с дочкой Катюшей

Елена Степаненко с дочкой Катюшей

"Уже после первой инъекции Катя самостоятельно встала на ноги и пошла. До этого дочка росла крайне медленно. После того как стала получать эффективное лечение, возобновился нормальный темп роста. …Прежде дети общаться с Катюшей не хотели. Когда она самостоятельно пошла, появились друзья. Дочка попросила записать ее на японский вид единоборства джиу-джитсу. Успешно занималась им два года, а потом решила поступить в кружок восточного танца", - говорит Степаненко.

Поскольку Кате нужно колоть препарат ежедневно, Елена, чтобы купить лекарства, ездила в Литву. И только в 2018 году государство стало обеспечивать дочку Степаненко препаратом совершенно бесплатно.

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"В 2017 году юрист нашей организации Евгения Фердман предложила воспользоваться поправкой к закону Украины, внесенной в 2014 году, которая позволяет Минздраву легально ввозить лекарства, не зарегистрированные в нашей стране. Суть этой поправки: рекомендованные к использованию в Европейском союзе препараты Минздрав имеет право закупать, даже если они не зарегистрированы в Украине. Мы обратили на это внимание сотрудников Минздрава, и они воспользовались поправкой. Так что в 2018 году государство впервые обеспечило детей, больных первичным иммунодефицитом, эффективными лекарствами" , — рассказала сотрудница Фонда "Пациент Украины" Ольга Пришко.

Юрист Фердман заявила, что после этого ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по факту закупки препарата "Анакинра". Следователь сообщил, что по факту закупки лекарства открыто уголовное производство по ст. "Мошенничество в особо крупных размерах".

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"На момент закупки препарата в Украине были зарегистрированы двое детей, больных первичным иммунодефицитом. Один ребенок живет в Ивано-Франковске, другой — в Полтаве. Закупленные для них лекарства находятся в поликлиниках по месту проживания. Они выдаются родителям равными долями раз в месяц. Так что, если будет наложен арест (на эти медикаменты – Ред.), эти дети быстро останутся без препарата. Нужно понимать, что без него юным пациентам грозит смерть", — говорит главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы уже четверо детей, страдающих этим заболеванием, сообщил представитель Минздрава Украины Александр Ябчанка. Из-за того, что пациентов, нуждающихся в "Анакинре", мало, ее производитель не хочет заниматься его регистрацией в Украине. "Но мы нашли законную возможность все же закупить его для украинских пациентов", - отметил он.

"Замечу, что в Украине не зарегистрированы лекарства от малярии и ряда других заболеваний. Кто рискнет закупать эти препараты после нынешней истории с "Анакинрой"?" , — подытожила Пришко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гослекслужба Украины временно запретила реализацию и применение лекарственного средства Раствор Рингера производства ООО "Юрия-Фарм".

Место
Украина
Тег
медицина
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