В Украину запретили ввозить препарат, спасающий детей от смерти

Полиция начала расследование по факту закупки Министерством здравоохранения Украины шведского препарата "Анакинра". Его применяют для лечения детей, больных первичным иммунодефицитом.

Родители и врачи-педиатры недовольны таким развитием событий, поскольку этот препарат спасает больных детей от смерти и дает возможность жить нормальной жизнью, сообщили Факты.

"Первые признаки заболевания у моей дочки Кати стали проявляться сразу после рождения: кожа по всему телу покрывалась красными пятнами, температура периодически подскакивала до 42 градусов! Врачи прописали Катюше гормональные препараты, причем в больших дозах. Желаемого результата это не дало: дочка не могла самостоятельно ходить, у нее сильно распухли колени. Прием гормональных препаратов вызвал осложнения: начала развиваться катаракта", - рассказала мама девятилетней девочки, страдающей первичным иммунодефицитом, Елена Степаненко из Ивано-Франковска.

Правильный диагноз девочке поставили в мае 2013-го, когда ей было 4,5 года. Тогда врачи рассказали о шведском препарате, который помогает от первичного иммунодефицита. В Украине он не был зарегистрирован. Елена обратилась за помощью в соцсетях, в благотворительные фонды и к журналистам. Препарат обходился около 2000 евро в месяц.

Елена Степаненко с дочкой Катюшей

"Уже после первой инъекции Катя самостоятельно встала на ноги и пошла. До этого дочка росла крайне медленно. После того как стала получать эффективное лечение, возобновился нормальный темп роста. …Прежде дети общаться с Катюшей не хотели. Когда она самостоятельно пошла, появились друзья. Дочка попросила записать ее на японский вид единоборства джиу-джитсу. Успешно занималась им два года, а потом решила поступить в кружок восточного танца", - говорит Степаненко.

Поскольку Кате нужно колоть препарат ежедневно, Елена, чтобы купить лекарства, ездила в Литву. И только в 2018 году государство стало обеспечивать дочку Степаненко препаратом совершенно бесплатно.

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"В 2017 году юрист нашей организации Евгения Фердман предложила воспользоваться поправкой к закону Украины, внесенной в 2014 году, которая позволяет Минздраву легально ввозить лекарства, не зарегистрированные в нашей стране. Суть этой поправки: рекомендованные к использованию в Европейском союзе препараты Минздрав имеет право закупать, даже если они не зарегистрированы в Украине. Мы обратили на это внимание сотрудников Минздрава, и они воспользовались поправкой. Так что в 2018 году государство впервые обеспечило детей, больных первичным иммунодефицитом, эффективными лекарствами" , — рассказала сотрудница Фонда "Пациент Украины" Ольга Пришко.

Юрист Фердман заявила, что после этого ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по факту закупки препарата "Анакинра". Следователь сообщил, что по факту закупки лекарства открыто уголовное производство по ст. "Мошенничество в особо крупных размерах".

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"На момент закупки препарата в Украине были зарегистрированы двое детей, больных первичным иммунодефицитом. Один ребенок живет в Ивано-Франковске, другой — в Полтаве. Закупленные для них лекарства находятся в поликлиниках по месту проживания. Они выдаются родителям равными долями раз в месяц. Так что, если будет наложен арест (на эти медикаменты – Ред.), эти дети быстро останутся без препарата. Нужно понимать, что без него юным пациентам грозит смерть", — говорит главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы уже четверо детей, страдающих этим заболеванием, сообщил представитель Минздрава Украины Александр Ябчанка. Из-за того, что пациентов, нуждающихся в "Анакинре", мало, ее производитель не хочет заниматься его регистрацией в Украине. "Но мы нашли законную возможность все же закупить его для украинских пациентов", - отметил он.

"Замечу, что в Украине не зарегистрированы лекарства от малярии и ряда других заболеваний. Кто рискнет закупать эти препараты после нынешней истории с "Анакинрой"?" , — подытожила Пришко.

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