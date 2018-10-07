Как не заболеть гриппом: врач дал простые советы украинцам

В связи с началом сезона гриппа в Украине людям стоит задуматься о вакцинации, а также соблюдать несколько простых правил, чтобы снизить риск заболеть.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. По словам специалиста, вакцинироваться еще не поздно.

"После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается 3-4 недели... Хотя прогнозировали (эпидемию – ред.) на октябрь, мы еще не видим такого подъема заболеваемости. Если будет эпидемия, то уже в конце октября или позже - в декабре и далее. Поэтому есть смысл, если есть у вас вдохновение, возможность и желание, вакцинироваться от гриппа", - рассказал Жигарев.

В то же время, врач отметил, что вакцина от гриппа не может обезопасить на 100%.

"Относительно эффективности этих вакцин - мы хотим, чтобы они были более эффективными, чем сейчас. Во-первых, есть три вируса гриппа - А, В и С. Если мы берем одну вакцину, пришел другой грипп, и она уже не действует как надо", - объяснил он.

Жигарев дал несколько простых рекомендаций: "Во-первых, поддерживайте свой иммунитет на нормальном уровне; во-вторых, избегайте скопления людей в закрытых помещениях, массовых мероприятий; в-третьих, мойте руки, поскольку через грязные руки инфекция тоже передается".

Напоследок врач напомнил, что вирусы не лечатся антибиотиками.

Как сообщил OBOZREVATEL, в свете надвигающейся на Украину эпидемии гриппа, в группу риска попали врачи, дети школьного возраста и сотрудники сферы обслуживания.

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