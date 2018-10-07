МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

Как не заболеть гриппом: врач дал простые советы украинцам

1.4тЧитать материал на украинском

В связи с началом сезона гриппа в Украине людям стоит задуматься о вакцинации, а также соблюдать несколько простых правил, чтобы снизить риск заболеть.

Об этом в эфире ObozTV рассказал врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. По словам специалиста, вакцинироваться еще не поздно.

"После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается 3-4 недели... Хотя прогнозировали (эпидемию – ред.) на октябрь, мы еще не видим такого подъема заболеваемости. Если будет эпидемия, то уже в конце октября или позже - в декабре и далее. Поэтому есть смысл, если есть у вас вдохновение, возможность и желание, вакцинироваться от гриппа", - рассказал Жигарев.

Новости
Маски не защищают от гриппа: Супрун развенчала популярный миф

В то же время, врач отметил, что вакцина от гриппа не может обезопасить на 100%.

"Относительно эффективности этих вакцин - мы хотим, чтобы они были более эффективными, чем сейчас. Во-первых, есть три вируса гриппа - А, В и С. Если мы берем одну вакцину, пришел другой грипп, и она уже не действует как надо", - объяснил он.

Жигарев дал несколько простых рекомендаций: "Во-первых, поддерживайте свой иммунитет на нормальном уровне; во-вторых, избегайте скопления людей в закрытых помещениях, массовых мероприятий; в-третьих, мойте руки, поскольку через грязные руки инфекция тоже передается".

Напоследок врач напомнил, что вирусы не лечатся антибиотиками.

Новости
Настоящая революция: нашелся ключ к сильнейшей вакцине против ВИЧ и гриппа

Как сообщил OBOZREVATEL, в свете надвигающейся на Украину эпидемии гриппа, в группу риска попали врачи, дети школьного возраста и сотрудники сферы обслуживания.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVгриппЗдоровьеСоветы врачей
Персона
Юрий Жигарев
Место
Украина
Объекты
болезньздоровье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Супрун сказала, что болезни лечатся музыкой, песнями и танцами ... гимн и гопак три раза в день и обливаться холодной водой, по рекомендации Кличко, так как от горячей воды можно простудится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины