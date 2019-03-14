В Украине запретили зеленку и настойку боярышника: полный список

В Украине запретили реализацию таких популярных медпрепаратов как зеленка, пероксид водорода, йод и настойка боярышника.

Под запрет попали препараты, которые произвели в Киеве на экспериментальном заводе Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины. Об этом сказано в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками.

"В соответствии с Конституцией Украины, учитывая распоряжение Гослекслужбы от 25.02.2019 г. № 20-В об устранении нарушений лицензионных условий, учитывая письмо от Государственного экспериментального завода медицинских препаратов Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины от 11.03.2019 г., запрещаю реализацию, хранение и применение указанных ниже серий препаратов, выпущенных до 25.02.2019 г.", – сказано в документе.

Отмечается, что под запрет попали также настойка валерианы, раствор люголя, паста Теймурова, пертусин, фукорцин, спирт медицинский, ротокан и прочее. Полный список состоит из 18 наименований.

Причиной для изъятия из оборота медпрепаратов стало нарушение лицензионных условий. Препараты должны быть изъяты из аптек и возвращены поставщику.

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