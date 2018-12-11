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/Новости медицины

В Украине запретили раствор для инфузий от ''Юрия-Фарм''

1.1тЧитать материал на украинском

Гослекслужба Украины временно запретила реализацию и применение лекарственного средства Раствор Рингера производства ООО "Юрия-Фарм".

Решение приняли из-за побочной реакции, сообщили в прес-центре Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками, пишет Korrespondent.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Раствор Рингера, раствор для инфузий 400 мл в бутылках, серии АМ698/1-1, производства ООО "Юрия-Фарм", Украина, до отдельного решения (Гослекслужбы)", — говорится в распоряжении ведомства.

Раствор Рингера

Раствор Рингера

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В ведомстве уточнили, что решение приняли на основании уведомления ГП Государственный экспертный центр Минздрава от 26 ноября 2018 года о случае непредвиденной побочной реакции при применении этого лекарственного средства.

Теперь субъектам хозяйствования, которые реализовывают, хранят и применяют лекарственные средства, нужно безотлагательно после получения этого распоряжения проверить наличие указанной серии лекарственного средства. Если препарат выявили, необходимо изъять его из оборота и поместить в карантин.

Напомним, Раствор Рингера — раствор для внутривенного введения, его применяют для коррекции нарушений электролитного баланса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине временно запретили реализацию и использование препарата "Глицин" производства России.

Читайте все новости по теме "Лекарства в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Лекарства в Украине
Тег
медицина
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