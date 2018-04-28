В Украине запретили популярный препарат для сердечников

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на все серии популярного кардиопрепарата "Изо-Мик" производства украинской фармацевтической компании "Микрохим".

Согласно сообщению пресс-службы, лекарство ("Изо-Мик", спрей сублингвальный дозированный 1,25 мг/дозу по 15 мл во флаконах №1) попало под запрет по причине содержания завышенного количества вещества изосорбид динитрат в препарате серии 161017.

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного препарата, проверить его наличие, и в случае обнаружения принять меры для его изъятия из оборота и дальнейшего уничтожения или возврата производителю или поставщику.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о запрете популярного препарата от кашля.