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/ Неврология

В Украине запретили популярные витамины: в чем дело

1.5т Читать материал на украинском

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серию комплекса витаминов группы В "Мильгама" из-за несоответствия их описанию.

Соответствующее решение было принято 25 июля. Речь идет о таблетках, покрытых оболочкой, по 15 таблеток в блистере, по 4 блистера в картонной коробке, серии 18J031.

Отмечается, что серию немецкого препарата запретили из-за несоответствия показателю "Описание" (сертификаты анализов ГП "Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции" от 19.07.2019 № 2337, № 2342).

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Распоряжение Гослекслужбы

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Отметим, витамины "Мильгама" назначают при неврологических заболеваниях, возникших из-за дефицита витаминов В1, В6.

В Украине запретили популярные витамины

В Украине запретили популярные витамины

Пикабу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили две серии препарата "Нимесил", который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

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Место
Украина
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