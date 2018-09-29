В Украине запретили популярные поливитамины

В Украине временно запретили комплексные витамины "Нейровитан".

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками №8464-/4.0/17-18 от 28 сентября.

"Временно запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Нейровитан", серии UA/7433/01/01 таблетки покрытые оболочкой, по 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке, серии 4911, из-за несоответствия показателей качества Конституции Украины. Производство Иордании", - говорится в документе.

Аптеки должны изъять препарат из обращения путем помещения его в карантин до нового распоряжения Гослекслужбы.

Стоит отметить, что "Нейровитан" применяется при неврите, полиневрите, невралгии, миастении, астении, гиповитаминозах В, при дерматите, экземе, псориазе и так далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока предложил способ для решения проблемы фальсификата лекарств в Украине.