Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

В Украине запретили популярные лекарства: список

2.2т
Читать материал на украинском

В Украине запретили три препарата производства компании Merck, а также украинский "Хлоргексидин".

Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Кроме того, под запрет попал один китайский препарат.

Новости
В Украине люди платят в 5-6 раз больше: стоимость лекарств

От компании Merck в Украине теперь запрещены: GONAL-f, 900 IU/1,5 ml; GONAL-f, 450 IU/0,75 ml с маркировкой на турецком языке; "Перговерис" 150 МЕ + 75 МЕ, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; Erbitux, 500 mg/100 ml и Erbitux, 100 mg, 20 ml.

Как стало известно, в Украину завезли нелегально ряд препаратов, которые предназначены для турецкого рынка.

Под запрет попали все серии средства BICYCLOL TABLETS, 25mgx18 производства BEIJING UNION PHARMACEUTICAL FACTORY с маркировкой на китайском языке.

Запретили в Украине и раствор для наружного применения 0,05% "Хлоргексидин" по 200 мл во флаконе серии №1570819 производства "Виола".

В Украине запретили популярные лекарства: список
В Украине запретили популярные лекарства: список
В Украине запретили популярные лекарства: список
В Украине запретили популярные лекарства: список
В Украине запретили популярные лекарства: список
В Украине запретили популярные лекарства: список
В Украине запретили популярные лекарства: список
В Украине запретили популярные лекарства: список

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили важное лекарство от ожогов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
А подорожник ещё не? Все знают, что амэриганский подорожник самый лучший {правда стоит дорого), вот его можно и нужно использовать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
ceлюкам лекарства противопоказаны. болеет - значит надо пустить cвинью на холодец :D
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости