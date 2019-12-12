В Украине запретили популярные лекарства: список

В Украине запретили три препарата производства компании Merck, а также украинский "Хлоргексидин".

Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Кроме того, под запрет попал один китайский препарат.

От компании Merck в Украине теперь запрещены: GONAL-f, 900 IU/1,5 ml; GONAL-f, 450 IU/0,75 ml с маркировкой на турецком языке; "Перговерис" 150 МЕ + 75 МЕ, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; Erbitux, 500 mg/100 ml и Erbitux, 100 mg, 20 ml.

Как стало известно, в Украину завезли нелегально ряд препаратов, которые предназначены для турецкого рынка.

Под запрет попали все серии средства BICYCLOL TABLETS, 25mgx18 производства BEIJING UNION PHARMACEUTICAL FACTORY с маркировкой на китайском языке.

Запретили в Украине и раствор для наружного применения 0,05% "Хлоргексидин" по 200 мл во флаконе серии №1570819 производства "Виола".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили важное лекарство от ожогов.

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