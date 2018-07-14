В Украине запретили популярное лекарство от отравления: что случилось

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила временно распространять и хранить таблетки "Энтеросгель ЭкстраКапс".

Такое решение было принято в пятницу, 13 июля. Таблетки запретили к продаже из-за непредвиденных побочных эффектов при применении серии 190318.

Речь, в первую очередь, о капсулах "Энтеросгель ЭкстраКапс" по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" Креома Фарм.

Таблетки принимают для лечения отравлений и вывода токсинов из организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под запрет попал препарат "Энтерожермина", который предназначен для лечения и профилактики дисбактериоза кишечника.