В Украине запретили популярный препарат от кашля

В Украине запретили реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного препарата от кашля "Флавамед" в виде сиропа.

Соответствующее распоряжение выдала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о растворе от кашля 15 мл/5 мл по 60 мл или 100 мл № 1 с мерной ложкой. Этот препарат производит компания "Берлин-Хеми АГ" в Германии (регистрационное удостоверение № UA/3591/01/01).

В Украине запретили "Флавамед" 24 канал

Причиной постоянного запрета стало несоответствие некоторых серий препарата показателю "Примеси Е".

Отметим, этот раствор является муколитическим средством и применяется для терапии при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, связанных с нарушением бронхиальной секреции. Он активирует секрецию жидкости, облегчает выведение слизи и уменьшает кашель.

В Украине запретили "Флавамед" golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили лекарство против кашля и простудных заболеваний "Аскорил".

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