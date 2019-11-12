В Украине запретили популярный препарат от кашля

В Украине запретили реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного препарата от кашля "Флавамед" в виде сиропа.
Соответствующее распоряжение выдала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Речь идет о растворе от кашля 15 мл/5 мл по 60 мл или 100 мл № 1 с мерной ложкой. Этот препарат производит компания "Берлин-Хеми АГ" в Германии (регистрационное удостоверение № UA/3591/01/01).
В Украине запретили "Флавамед"
24 канал
Причиной постоянного запрета стало несоответствие некоторых серий препарата показателю "Примеси Е".
Отметим, этот раствор является муколитическим средством и применяется для терапии при острых и хронических бронхолегочных заболеваниях, связанных с нарушением бронхиальной секреции. Он активирует секрецию жидкости, облегчает выведение слизи и уменьшает кашель.
В Украине запретили "Флавамед"
golos.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили лекарство против кашля и простудных заболеваний "Аскорил".
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