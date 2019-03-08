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/Новости медицины

В Украине забили тревогу из-за супербактерий: Супрун рассказала, что будет с ценами на антибиотики

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Из-за широкого распространения суперинфекций правительство Украины утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Ограничения доступа к антибиотикам или повышения их стоимости в плане не предусмотрено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она рассказала, что в мире появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами.

Как пояснила Супрун, антибиотики, противогрибковые препараты, другие противомикробные средства теряют эффективность из-за чрезмерного и необоснованного применения.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Так, микроорганизмы производят своеобразный "иммунитет" к лекарствам: они меняются и становятся нечувствительными к определенным препаратам, то есть становятся антибиотикорезистентными.

"Одними из основных причин такой ситуации является самолечение (люди лечатся противомикробными препаратами, в частности антибиотиками, когда в них не нуждаются) и использования антибиотиков в животноводстве", — написала и.о. министра.

Чтобы преодолеть эту проблему, МОЗ Украины вместе со специалистами Центра общественного здоровья МОЗ разработали план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

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Супрун также рассказала, что должно измениться до конца 2020 года:

  • Антибиотик только по рецепту — будет усилен контроль отпуска лекарств в аптеках.

  • Ограничения применения антибиотиков в сельском хозяйстве (в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве).

  • Медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков.

  • Внедрение системы эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью, одновременно Украина присоединится к общеевропейской сети. Все методы исследований для определения устойчивости антибиотиков будут соответствовать стандартам ЕС.

  • Будет осуществляться мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции/СПИД.

  • Украинские ученые вместе с европейскими коллегами будут проводить исследования аспектов противомикробной резистентности и современных методов диагностики.

"Усиление контроля за выпуском лекарств в Украине поможет нам вместе со всем миром бороться с устойчивостью бактерий и защитить жизнь миллионов людей", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, супербактерии, которыми пугают жителей Индии и Великобритании, уже давно добрались до Украины — в роддоме Киева умерло 28 новорожденных.

Ранее Супрун забила тревогу из-за устойчивости бактерий к антибиотикам, рассказав, что может уменьшить масштабы проблемы.

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Читайте все новости по теме "Лекарства в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Лекарства в УкраинеЗдоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
лекарствамедицинасупербактериябактерии-мутанты
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну и где все эти ОЛьГИ , х...сосы х....сосычи, евгены, доки? что? 28 умерших новорожденных их не интерсует? а, в пиндосии сейчас глубокая ночь!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Понадусерики!!! это ваша министр!!! умоляю вас, мочите вашу манту, сидите на холодном, запивайте антибиотики водкой, переходите на красный свет, заплывайте за буйки, запивайте селедку молоком! тагда нам, украинцам, будет легче жыть
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