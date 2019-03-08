В Украине забили тревогу из-за супербактерий: Супрун рассказала, что будет с ценами на антибиотики

Из-за широкого распространения суперинфекций правительство Украины утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Ограничения доступа к антибиотикам или повышения их стоимости в плане не предусмотрено.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она рассказала, что в мире появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами.

Как пояснила Супрун, антибиотики, противогрибковые препараты, другие противомикробные средства теряют эффективность из-за чрезмерного и необоснованного применения.

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Так, микроорганизмы производят своеобразный "иммунитет" к лекарствам: они меняются и становятся нечувствительными к определенным препаратам, то есть становятся антибиотикорезистентными.

"Одними из основных причин такой ситуации является самолечение (люди лечатся противомикробными препаратами, в частности антибиотиками, когда в них не нуждаются) и использования антибиотиков в животноводстве", — написала и.о. министра.

Чтобы преодолеть эту проблему, МОЗ Украины вместе со специалистами Центра общественного здоровья МОЗ разработали план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Супрун также рассказала, что должно измениться до конца 2020 года:

Антибиотик только по рецепту — будет усилен контроль отпуска лекарств в аптеках.

Ограничения применения антибиотиков в сельском хозяйстве (в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве).

Медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков.

Внедрение системы эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью, одновременно Украина присоединится к общеевропейской сети. Все методы исследований для определения устойчивости антибиотиков будут соответствовать стандартам ЕС.

Будет осуществляться мониторинг резистентности ВИЧ-инфекции/СПИД.

Украинские ученые вместе с европейскими коллегами будут проводить исследования аспектов противомикробной резистентности и современных методов диагностики.

"Усиление контроля за выпуском лекарств в Украине поможет нам вместе со всем миром бороться с устойчивостью бактерий и защитить жизнь миллионов людей", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, супербактерии, которыми пугают жителей Индии и Великобритании, уже давно добрались до Украины — в роддоме Киева умерло 28 новорожденных.

Ранее Супрун забила тревогу из-за устойчивости бактерий к антибиотикам, рассказав, что может уменьшить масштабы проблемы.

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