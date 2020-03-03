В Украине введут электронные больничные: в чем плюсы

Кабинет министров Украины 3 марта принял постановление о введении в стране электронных больничных.

Как сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, над соответствующим проектом, который он назвал одним из своих любимых, правительство работало несколько месяцев. Об этом чиновник написал в написал в своем Telegram-канале.

"Идея проста. Вместо того, чтобы выписывать больничные (официально, "листки нетрудоспособности") на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи", – отметил он.

Дубилет назвал плюсы электронных больничных

Кроме этого, Дубилет назвал несколько перспектив, которые открывает украинцам соответствующее постановление. Прежде всего, по его словам, сейчас вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн, при этом бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год.

"Однако когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А медикам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе", – подчеркнул министр.

Он добавил, что вскоре гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач будет ставить срок больничного по умолчанию, поэтому тот сможет закрываться без дополнительного визита.

"Убираем лишнюю бюрократию. Информация в фонд и к работодателю передается автоматически и без долгого круговорота бумажных бланков. И, возможно, вы помните новость прошлого года, когда в стране закончились бланки строгой отчетности для этих листов? С новой системой они не потребуются", – уверяет министр.

Кроме этого, он отметил, что для государства эта система почти ничего не будет стоить, поскольку она создается на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется.

"Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой ИТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни бизнесу, ни для государства. Должны запуститься уже в апреле", – подытожил Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, электронный больничный может появиться в Украине уже с 1 апреля 2020 года. По словам заместителя министра социальной политики Олега Коваля, процесс выдачи электронного больничного будет автоматизирован, что позволит навести порядок в системе.

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