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В Украине врачи совершили медицинское чудо, удалив огромную опухоль

1.9т Читать материал на украинском

В Киеве врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли ствола головного мозга у подростка.

Как сказано в сюжете ТСН, 15-летний Богдан в случае неудачной операции мог бы остаться инвалидом. Вокруг ствола расположены все жизненно важные нервные центры. И если задеть хоть один – ребенок может потерять зрение, речь, способность двигаться.

В Украине врачи отказывались проводить такую сложную операцию. Опухоль была размером почти 4 см, и находилось в труднодоступном месте.

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"Нам тогда сказали, что это не операбельно. Нам предлагали только терапию, но чтобы определить терапию правильно, нужен был анализ. Анализ брать было тоже очень опасно, все отказывались", – рассказала мама парня.

Однако после получения новейшего медицинского оборудования, врачи все-таки решились на операцию.

Опухоль мозга

Опухоль мозга

ТСН

"Опухоль по плотности – более плотная. По цвету – почти такая же, как ствол. Поэтому вовремя остановиться – или пройти дальше, чем нужно, и сделать ребенка инвалидом", – рассказал нейрохирург Павел Плавский.

Операция прошла успешно, врачи вдвое уменьшили размер опухоли. Сейчас Богдан проходит восстановительную терапию, а впереди еще химиотерапия, радиотерапия.

"Мне уже легче", – поделился после операции Богдан.

Богдан после операции

Богдан после операции

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские врачи единственные в Европе используют уникальную технику операции, с помощью которой уничтожают опухоли на четвертой стадии рака.

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Место
Украина Киев
Теги
врачи медицина здоровье онкология
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